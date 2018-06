Die Zahl der Flüchtlinge auf der Welt hat einen neuen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr habe es 68,5 Millionen Vertriebene gegeben, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf anlässlich des morgigen Weltflüchtlingstags mit. Rund die Hälfte der Flüchtlinge sind den Angaben zufolge Kinder.

Die meisten Geflohenen gab es demnach in Syrien, Afghanistan, Südsudan, Myanmar und Somalia. Wenn es Lösungen für die Konflikte in diesen Ländern gäbe, könnten die Zahlen deutlich sinken, sagte UNHCR-Chef Grandi.



Der Eindruck, die reichen Länder seien von Migrationsbewegungen besonders betroffen, sei übrigens falsch, fügte er hinzu. Die meisten Menschen seien in benachbarte, oft arme Länder geflohen.



Das Land, das weltweit zur Zeit die meisten Flüchtlinge beherberge, sei die Türkei mit rund 3,5 Millionen geflüchteten Menschen, die meisten von ihnen aus Syrien. In Deutschland hielten sich nach diesen Zahlen im vergangenen Jahr 970 400 Flüchtlinge auf. Deutschland stand damit hinter der Türkei, Pakistan, Uganda, dem Libanon und dem Iran an sechster Stelle der Zufluchtsländer. Im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungszahl hat der Libanon die meisten Flüchtlinge aufgenommen.



Grandi appellierte an die humanitäre Verantwortung aller Staaten und betonte: "Niemand wird freiwillig zum Flüchtling. Aber wir anderen können helfen." Die Vereinten Nationen arbeiten an einer neuen, weltweiten Vereinbarung über den Umgang mit Flüchtlingen und Vertriebenen. Sie soll in diesem Herbst verabschiedet werden. Dabei geht es unter anderem um mehr Geld für die Bekämpfung der Fluchtursachen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.