UNO-Generalsekretär Guterres hat Maßnahmen gegen sexuelle Übergriffe innerhalb der Vereinten Nationen angekündigt.

Man werde sexuelle Belästigung niemals hinnehmen, nirgendwo, erklärte Guterres. Bei diesem Thema gebe es "null Toleranz". Jeder Vorwurf werde ernst genommen. Innerhalb des UNO-Sekretariats werde in diesem Monat eine Telefon-Hotline eingerichtet, um vertraulich beraten zu können. Opfer und Hinweisgeber würden künftig besser geschützt, betonte Guterres. Vor zwei Wochen hatten dutzende UNO-Mitarbeiterinnen in mehr als zehn Ländern anonyme Anschuldigungen von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung erhoben.



Wenige Tage vor Beginn der New Yorker Fashion Week hat der US-Verband der Modedesigner Empfehlungen zur Verhinderung von sexuellen Übergriffen herausgegeben. So sollten Bereiche bereitgestellt werden, in denen sich die Models vor Blicken geschützt umziehen könnten. Zuletzt hatte es Missbrauchsvorwürfe gegen mehrere Modefotografen gegeben.

