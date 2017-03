Israel hat angekündigt, seine Zahlungen an die Vereinten Nationen zu kürzen.

Das Außenministerium in Jerusalem erklärte, die Beiträge würden um zwei Millionen Dollar reduziert. Das eingesparte Geld wolle man stattdessen in Entwicklungsprojekte in Ländern investieren, die Israel in internationalen Organisationen unterstützten.



Die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu wirft den Vereinten Nationen eine Voreingenommenheit gegenüber dem jüdischen Staat und eine zu starke Konzentration auf die Palästinenserfrage vor.



Die UNO-Vollversammlung verlangt von allen 193 Mitgliedsländern einen jährlichen Betrag, der jeweils auf Grundlage des Bruttoinlandsproduktes berechnet wird. Für Israel würde die Summe in diesem Jahr rund elf Millionen Dollar betragen.