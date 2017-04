Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird es 40 bis 50 Jahre dauern, Landminen und andere Kampfmittel im Irak und in Syrien zu entfernen.

Die Chefin des UNO-Kampfmittelräumdienstes, Marcaillou, zog in New York den Vergleich mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, wo bis heute noch nicht explodierte Sprengsätze entdeckt würden. Die Expertin geht davon aus, dass allein für die Beseitigung von Kampfmitteln in der irakischen Stadt Mossul umgerechnet 47 Millionen Euro aufgewendet werden müssen.