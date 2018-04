Mit einem Aufruf zu Abrüstung und Dialog hat Bundesaußenminister Maas bei den Vereinten Nationen um einen Sitz Deutschlands im UNO-Sicherheitsrat geworben.

Man müsse den Dialog suchen statt der Konfrontation, sagte Maas vor der Vollversammlung in New York. Man müsse in Abrüstung investieren statt in Aufrüstung. Es gebe eine wachsende Kluft zwischen denen, die für Weltoffenheit und Toleranz einträten und jenen, die Abschottung und eine Rückkehr zum Nationalismus predigten.



Zudem ging Maas auf den Syrien-Konflikt ein und kritisierte das Verhalten des syrischen Präsidenten Assad als menschenverachtend. Es sei ein Angriff auf die zentralen Werte der internationalen Gemeinschaft. Die Verstöße gegen Völkerrecht dürften nicht folgenlos bleiben. Die Blockade des UNO-Sicherheitsrats stelle die Handlungsfähigkeit der Weltgemeinschaft jedoch auf eine gefährliche Probe, betonte der Außenminister.

