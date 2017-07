Die Vereinten Nationen schicken eine neue Friedensmission nach Kolumbien.

Der UNO-Sicherheitsrat votierte in New York einstimmig für eine von Großbritannien eingebrachte Resolution. Die neue Mission soll Mitte September beginnen und ein Jahr dauern. Ziel ist die Unterstützung bei der Wiedereingliederung von Mitgliedern der linken Guerillaorganisation Farc in die Gesellschaft. Zu Größe und Zusammensetzung der Mission soll UNO-Generalsekretär Guterres dem Sicherheitsrat in den kommenden Wochen Vorschläge unterbreiten.



Nach einem mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Konflikt hatten die Farc und die kolumbianische Regierung im vergangenen Jahr ein Friedensabkommen geschlossen.