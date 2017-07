Die Vereinten Nationen schicken eine neue Friedensmission nach Kolumbien.

Der UNO-Sicherheitsrat in New York stimmte einer von Großbritannien eingebrachten Resolution zu. Die neue Mission, die ihre Arbeit Mitte September aufnehmen soll, hat ein Mandat für zunächst ein Jahr. Sie soll dabei helfen, ehemalige Kämpfer der Farc-Guerilla wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Die



Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg hatten die kolumbianische Regierung und die Farc im vergangenen Jahr ein Friedensabkommen geschlossen.