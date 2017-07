Die Vereinten Nationen entsenden eine neue Friedensmission nach Kolumbien.

Das beschloss der UNO-Sicherheitsrat in New York. Die Mission, die ihre Arbeit Mitte September aufnehmen soll, hat ein Mandat für zunächst ein Jahr. Sie soll dabei helfen, ehemalige Kämpfer der Farc-Guerilla wieder in die Gesellschaft einzugliedern.



Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg hatten die kolumbianische Regierung und die Farc im vergangenen Jahr ein Friedensabkommen geschlossen.