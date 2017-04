Die Vereinten Nationen haben Russland aufgefordert, einen Bericht über die Misshandlung und Tötung homosexueller Männer in Tschetschenien zu untersuchen.

Diese Verfolgung müsse ein Ende haben, erklärte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Al-Hussein. In der autonomen Region lebten Homosexuelle in einer Atmosphäre der Angst, die von homophoben Äußerungen lokaler Behörden noch verstärkt werde. - Die russische Zeitung Nowaja Gaseta hatte berichtet, dass Polizisten in der mehrheitlich muslimischen Region Anfang des Monats rund 100 homosexuelle Männer festgenommen und teils schwer misshandelt hätten. Mindestens drei Männer seien getötet worden.



Tschetschenische Behörden wiesen die Angaben zurück. Ein Sprecher von Präsident Kadyrow erklärte, in Tschetschenien gebe es keine Homosexuellen.