Vereinte Nationen Sicherheitsrat stimmt morgen über Resolution zur Waffenruhe in Syrien ab

Eine Generaldebatte im UNO-Sicherheitsrat. (dpa / picture alliance / Justin Lane)

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen soll morgen über eine Syrien-Resolution zur Unterstützung der aktuellen Waffenruhe in dem Land abstimmen.

Dies teilte der russische UNO-Botschafter Tschurkin mit. Sein Land und die Türkei hätten den Entwurf für die Resolution eingebracht, sagte er in New York. Die beiden Staaten hatten die Waffenruhe ausgehandelt. Sie wird allerdings Berichten zufolge nicht vollständig eingehalten. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London erklärte, es habe heute mindestens 16 Luftangriffe der Regierungsarmee auf Stellungen der Rebellen in der Provinz Hama gegeben. Zu neuen Kampfhandlungen kam es demnach auch nahe der Hauptstadt Damaskus. - Die Waffenruhe gilt als Grundlage für mögliche Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. Dort wollen Russland und die Türkei im Januar zwischen syrischer Regierung und Opposition vermitteln. - UNO-Nothilfekoordinator O'Brien forderte die syrische Regierung auf, während der Waffenruhe Lieferungen zur Versorgung tausender Bedürftiger zuzulassen.