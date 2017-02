Vereinte Nationen Sicherheitsrat verurteilt nordkoreanischen Raketentest

Eine nordkoreanische Rakete beim Start (dpa/picture-alliance/Kcna)

Der UNO-Sicherheitsrat hat den jüngsten nordkoreanischen Raketentest einstimmig verurteilt.

In einer Dringlichkeitssitzung drohte das Gremium der Führung in Pjöngjang mit weiteren Sanktionen. Auch Nordkoreas engster Verbündeter China stimmte für den von den USA eingebrachten Text.



Die Führung in Pjöngjang hatte erklärt, der Raketentest sei erfolgreich gewesen. Nach südkoreanischen Angaben wurde die Rakete am Sonntag auf einem Stützpunkt im Westen Nordkoreas gestartet. Sie stürzte nach etwa 500 Kilometern Flug ins Meer.



Nordkorea hatte im vergangenen Jahr mit zwei Atomversuchen und einer Reihe von Raketentests die Weltgemeinschaft provoziert.