Vereinte Nationen Sorge um Zivilbevölkerung im irakischen Mossul

Menschen in Mossul versuchen sich in Sicherheit zu bringen (AFP/Dimitar Dilkoff)

Die Vereinten Nationen haben die Bürgerkriegsparteien im Irak aufgerufen, die Zivilbevölkerung in der Stadt Mossul zu verschonen.

Die UNO-Menschenrechtskoordinatorin für den Irak, Grande, erklärte, die 750.000 Einwohner des Westteils der Stadt befänden sich in extremer Gefahr. Man müsse um ihr Leben fürchten. Die irakische Armee bereitet derzeit eine Offensive vor, um nach dem Ostteil auch den Westteil Mossuls von den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staats zurückzuerobern. Der Angriff werde in den kommenden zwei bis drei Tagen beginnen, sagte ein Kommandeur im irakischen Fernsehen. Die Regierung in Bagdad überprüft nach eigenen Angaben Vorwürfe, wonach Regierungssoldaten in Mossul Kriegsverbrechen verübt haben.