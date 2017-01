Vereinte Nationen UNO-Mitarbeiter dürfen weiter in die USA einreisen

Das UNO-Hauptquartier am East River in New York (picture alliance / dpa / Chris Melzer)

Mitarbeiter der Vereinten Nationen fallen nicht unter das neue US-Einreiseverbot aus sieben muslimisch geprägten Staaten.

Ein UNO-Sprecher sagte in New York, man habe von der Regierung in Washington die Zusicherung erhalten, dass alle aus muslimischen Ländern stammenden Mitarbeiter ohne Einschränkungen zum UNO-Hauptsitz nach New York reisen könnten. - US-Präsident Trump hatte am Freitag verfügt, dass Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, dem Sudan sowie aus Syrien, Libyen und Somalia in den kommenden drei Monaten nicht in die USA einreisen dürfen.