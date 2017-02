Vereinte Nationen USA blockieren Ernennung Fajads zum UNO-Sondergesandten für Libyen

Salam Fajad, hier noch als palästinensischer Ministerpräsident im Jahr 2012. (Hannibal dpa)

Die USA blockieren die Ernennung des früheren palästinensischen Regierungschefs Fajad zum neuen UNO-Sondergesandten für Libyen.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, sagte in New York, man erkenne einen palästinensischen Staat nicht an und unterstützte deshalb auch nicht das Signal, das diese Nominierung senden würde. Sie betonte, die Ablehnung Fajads sei auch als Schritt zur Unterstützung Israels zu verstehen. UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich zunächst nicht zu dem US-Veto. Er hatte den UNO-Sicherheitsrat in dieser Woche über seine Absicht informiert, Fajad zum Nachfolger des deutschen Diplomaten Martin Kobler ernennen zu wollen. Kobler ist seit 2015 UNO-Sondergesandter für Libyen.