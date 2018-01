Die AfD schließt den wegen Antisemitismus-Vorwürfen umstrittenen Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg, Gedeon, nicht aus der Partei aus.

Das Verfahren gegen Gedeon sei mit einem Urteil des Landesschiedsgerichts beendet, sagte Landeschef Özkara in Stuttgart. Der Parteivorstand habe beschlossen, keine weiteren Schritte gegen Gedeon einzuleiten. Özkara betonte,

die AfD distanziere sich von jeder Form von Antisemitismus und Fremdenhass. Aus der Landtagsfraktion bleibt Gedeon weiter ausgeschlossen.



Das Internationale Auschwitz Komitee kritisierte die Entscheidung der AfD. Vizepräsident Heubner sagte, es sei empörend und schmerzlich, dass ein bekennender Judenhasser weiterhin die Partei repräsentiere. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, beklagte in der "Bild"-Zeitung eine mangelnde Abgrenzung der AfD gegenüber revisionistischen Tendenzen in den eigenen Reihen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.