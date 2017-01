Auf den ersten Blick sieht es entschlossen aus. Weil Höcke mit seiner Dresdner Rede dem Ansehen der AfD geschadet habe, "hält der Bundesvorstand daher die Einleitung von parteilichen Ordnungsmaßnahmen für erforderlich".

Doch schon wenn man sich anschaut, wie weit die Spannbreite der nicht näher genannten Ordnungsmaßnahmen reicht – ein Verfahren zum Parteiausschluss ist die oberste Eskalationsstufe, ganz weit unten steht die Abmahnung - dann kann man sich des Verdachts nicht erwehren: Eigentlich ist es wie im Theater. Wird dort geschossen, und mag es auch noch so knallen und qualmen: In der Pistole sind nur Platzpatronen.

Noch dringlicher wird dieser Verdacht, wenn man den nächsten Satz liest: "Derzeit prüft der Bundesvorstand alle rechtlichen und politischen Gesichtspunkte, die dabei zu bedenken sind." Diese Prüfung muss nicht, kann aber länger dauern. Bis dahin könnte sich das öffentliche Interesse längst einem anderen Thema zugewandt haben. Klingt nach Verschleppungstaktik.

Höcke-Ausschluss würde die Schlagkraft der AfD verringern

Es dürfte wohl niemand so naiv gewesen sein, anzunehmen, dass der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland heute den ersten Schritt unternehmen würde, um Björn Höcke aus der Partei auszuschließen. Denn auch wenn es in der AfD viele gibt, die den thüringischen Landeschef wirklich gerne los wären, die Parteispitze ist realistisch genug um zu wissen: Trennt die AfD sich von Höcke, trennt sie sich von einem wichtigen Teil ihrer potenziellen Wähler.

Das wäre für die AfD fatal. Gerade in einem Jahr, in dem die Partei in den Bundestag einziehen will. Das hat Parteichef Jörg Meuthen in der Vergangenheit immer mal wieder erklärt, zum Beispiel nachdem Björn Höcke über den "lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp" referiert und damit für Empörung gesorgt hatte: Auch wenn es inhaltliche Differenzen gibt: Schlagkräftig ist die Partei nur, wenn sie alle potentiellen Wähler anspricht.

Dies wohl wissend hat auch Höcke heute Nachmittag die Gelegenheit genutzt, seinen Part in diesem Stück gekonnt zu inszenieren. Von "Büßerhaltung" keine Spur. Er bedauere, dass der Vorstand sich noch nicht endgültig entschieden habe, kein Ausschlussverfahren gegen ihn einzuleiten.

Petry hätte sich früher abgrenzen können

Höcke weiß sehr wohl, dass sich der Vorstand kaum auf dieses dünne Eis begeben dürfte. Das liegt nicht zuletzt daran, dass über Ordnungsmaßnahmen, die der Bundesvorstand beschließt, am Ende die internen Schiedsgerichte der Partei entscheiden. Und hier sitzen Richter, die ihm wohlgesonnen sind. Sollten diese ein Ausschlussverfahren abschmettern, würde ihn das stärken, seine Gegner im parteiinternen Machtkampf schwächen. Dass diese versucht haben, ihn über ein mögliches Parteiausschlussverfahren kaltzustellen, erwähnte Höcke heute auch. Parteichefin Frauke Petry erwähnt er nicht namentlich; dass ihr der Gegenangriff gilt, ist aber klar.

Und so rächt sich, dass Frauke Petry sich in der Vergangenheit, als es ihr nutzte nicht, konsequent gegen die rechten Kräfte in der Partei abgegrenzt hat, sondern versucht hat, ihren eigenen Vorteil aus Höcke zu ziehen. Jetzt bleibt der AfD, selbst wenn sie es wirklich wollte, nichts als Pulverdampf und Platzpatronen.

Stefan Maas (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Stefan Maas, Jahrgang 1978, studierte Journalismus und Psychologie in London. Nach dem Volontariat beim Deutschlandradio arbeitete er sieben Jahre in der Abteilung Hintergrund. Seit 2013 berichtet er aus dem Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Seine Schwerpunkte: Verbraucher-, Wirtschafts- und Sozialpolitik und die AfD.