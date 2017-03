Der Verband "Türkische Gemeinde in Deutschland" und der Verein "Mehr Demokratie" haben einen Aufruf gegen den Plan zur Einführung des Präsidialsystems in der Türkei gestartet.

Nur ein "Nein" im anstehenden Referendum könne den massiven Demokratieabbau stoppen, heißt es in dem Text. Er wurde den Initiatoren zufolge bereits von rund 2.500 Menschen vorwiegend mit türkischem Migrationshintergrund unterzeichnet. Die Autoren werfen Präsident Erdogan vor, er plane eine Entmachtung des Parlaments, Einschränkung der Justiz und Machtkonzentration in den Händen eines Mannes.



Ab kommender Woche können auch im Ausland lebende türkische Staatsbürger ihre Stimme abgeben. Darunter sind etwa 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, die vor allem in den diplomatischen Vertretungen der Türkei zur Wahl gehen können.