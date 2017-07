"Gelassenheit" - dazu hat Innenminister de Maiziere uns alle aufgerufen, als er den Verfassungsschutzbericht heute vorstellte. Das ist immer eine gute Antwort wehrhafter Demokraten auf Terrorismus. Allerdings lieferte de Maiziere zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamts, Maaßen, Zahlen und Fakten, die in Kontrast dazu stehen. "Gelassenheit", allein diese Haltung, scheint zu den wachsenden Gefahren, vor allem aber zum Zustand der deutschen Sicherheitsarchitektur nicht zu passen, zu der der Verfassungsschutz gehört.

Der islamistische Terrorismus stellt immer noch die größte Bedrohung da. 680 Menschen haben die deutschen Sicherheitsbehörden allein in diesem Bereich als Gefährder eingestuft, so viel wie noch nie. Sie alle im Blick zu behalten, das ist längst unmöglich geworden: Davon zeugen mindestens 29 Anschläge in den letzten zweieinhalb Jahren in Europa, fünf davon in Deutschland, wo mindestens sieben Anschläge scheiterten oder verhindert werden konnten.

Globales Cyber-Kalifat

Es beunruhigt auch, dass der sogenannte "Islamische Staat" im Nahen Osten militärisch unter erheblichem Druck steht, gleichzeitig aber damit begonnen hat, ein globales Cyber-Kalifat aufzubauen. Die militanten Islamisten fordern ihre Anhänger auf, in Europa zu bleiben und dort Anschläge zu verüben, statt in den Irak oder nach Syrien zu reisen. Die Gefahr von islamistischen Anschlägen besteht fort und dabei wird es leider bleiben.



Hinzu kommen andere Bedrohungen von außen. Schon im vergangenen Jahr hatte der Verfassungsschutz Russland, China und den Iran für umfangreiche Cyberangriffe verantwortlich gemacht. Für die Attacke auf den Deutschen Bundestag dürften aus Sicht des Innenministers russische Hacker verantwortlich sein. De Maiziere geht deshalb davon aus, dass in den nächsten Wochen abgegriffene Daten, bisher vertrauliche und womöglich unangenehme Erkenntnisse auf dem deutschen Nachrichtenmarkt auftauchen werden. Er rechnet damit auch, weil das während der Wahlkämpfe in den USA und in Frankreich bereits der Fall war. Gelassen auf Lügen und Manipulationen zu reagieren, wäre dann sicherlich richtig. Aber niemand sollte vergessen, wie es dazu kam: Gravierende Sicherheitslücken in den Systemen des Deutschen Bundestags erleichterten den Hackern die Arbeit. Schon vor geraumer Zeit war Spionagesoftware selbst im Netzwerk des Kanzleramts aufgetaucht. Die kam angeblich aus China. Da reicht es nicht aus, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Geld und mehr Stellen erhalten hat, wenn sie auch leider, so räumte Maaßen heute ein, noch nicht alle besetzt werden konnten.

Überzeugende europäische Ansätze fehlen

Und dass es endlich eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von V-Leuten gibt, war längst überfällig. Mehr Befugnisse, bessere Kooperation mit anderen Behörden, mehr Mittel, weniger amtliche Eigenbeschäftigung: In den deutschen Sicherheitsbehörden hat sich einiges getan, auch im Verfassungsschutz-Verbund. Aber ist es noch zeitgemäß die Spionageabwehr in der Verantwortung des großen deutschen Inlandsgeheimdienstes zu belassen, wenn Cyberangriffe aus Sibirien oder der Wüste Gobi kommen? Auch für das Cyber-Kalifat des sogenannten Islamischen Staats, werden Landesgrenzen keine Rolle spielen. Schon immer haben IS, wie Al Kaida transnational operiert. Ein Nachrichtendienst, der wie das Bundesamt fast ausschließlich in Deutschland tätig ist, gerät hier wieder an seine Grenzen. Überzeugende europäische Ansätze fehlen, auch wenn Anfänge gemacht worden sind. Nur wer angesichts internationaler Bedrohungen zu gelassen bleibt, wird weiterhin an nationalen Lösungen festhalten.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Gerwald Herter ist Redakteur der Abteilung Hintergrund des Deutschlandfunks. Er studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg, arbeitete als freier Journalist, für das ARD-Fernsehen, für ARTE und verschiedene andere Medien. Nach dem Volontariat beim Bayerischen Rundfunk war er Korrespondent in Bonn, Brüssel und leitete das ARD-Studio Wien/Südosteuropa.