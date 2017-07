Eine Juristin ist mit einem Eilantrag gegen ein Kopftuchverbot vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

In einer vorläufigen Abwägung gaben die Richter der staatlichen Neutralitätspflicht mehr Gewicht als der Religionsfreiheit der Rechtsreferendarin. Das hessische Justizministerium hatte der Deutsch-Marokkanerin verboten, während ihrer Ausbildung mit Kopftuch Gerichtsverhandlungen zu führen oder die Staatsanwaltschaft zu vertreten. Die Richter betrachteten dies als einen zeitlich und örtlich begrenzten Eingriff in die Religionsfreiheit. Der weit überwiegende Teil der Ausbildung in Arbeitsgemeinschaften sei von dem Verbot nicht berührt.



Experten rechnen damit, dass das Bundesverfassungsgericht nach ausführlicherer Beratung die Verfassungsbeschwerde als unbegründet zurückweisen wird.