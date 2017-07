Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Klagen gegen das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe in Deutschland abgewiesen.

In einer Mitteilung aus Karlsruhe heißt es, die Beschlüsse seien aus formalen Gründen ergangen. Einem Kläger fehlte es demnach an der direkten Betroffenheit, die andere Klageschrift sei unzureichend begründet gewesen.



Insgesamt liegen in Karlsruhe 13 Verfassungsbeschwerden gegen das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe vor. Dahinter stehen Sterbehilfe-Organisationen, schwerkranke Patienten, Ärzte und Pfleger. Derzeit drohen bis zu drei Jahre Haft, wenn jemand einem anderen geschäftsmäßig ein tödliches Medikament zur Verfügung stellt.