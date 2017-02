Verfassungsgericht Vaterschaft für Embryonen abgelehnt

Mikroskopische Aufnahme einer Eizelle im Acht-Zellen-Stadium (imago/UPI Photo)

Vor dem Bundesverfassungsgericht ist die Klage eines Mannes endgültig gescheitert, der seine Vaterschaft für neun Embryonen feststellen lassen wollte.

Diese befinden sich eingefroren in einer Fortpflanzungsklinik in den USA. Die Karlsruher Richter wiesen die Klage wegen unzureichender Begründung als unzulässig ab. Das Gericht erklärte, es sei nicht erkennbar, dass durch eine vorgeburtliche Vaterschaftsfeststellung die Embryonen besser geschützt würden. Der Kläger war in mehreren Vorinstanzen gescheitert. Der BGH entschied zuletzt, dass die Feststellung der Vaterschaft für ein Kind nach deutschem Recht grundsätzlich erst mit der Geburt erfolgt.



(AZ: 1 BvR 2322/16)