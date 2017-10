Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die Klagen der Länder Berlin und Hamburg gegen die Volkszählung 2011.

Aus Sicht der beiden Stadtstaaten verstößt das damals angewandte Stichprobenverfahren gegen das Grundgesetz. Durch die Art der Datenerhebung seien die Einwohnerzahlen im Ergebnis nach unten korrigiert worden, was wiederum zu Einbußen beim Länderfinanzausgleich geführt habe. Allein Berlin erhielt demnach 470 Millionen Euro weniger pro Jahr.



Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in dieser Sache wird in einigen Monaten erwartet.