Der frühere Bundesinnenminister Baum von der FDP will gegen das in Bayern geplante Polizeiaufgabengesetz klagen.

Im Deutschlandfunk sagte er, es sei eine beispiellose sicherheitspolitische Aufrüstung, die gestoppt werden müsse. Der bayerische Innenminister Hermann mache Politik mit der Angst der Menschen.



Die bayerische SPD kritisierte die jüngsten Äußerungen von Herrmann über die Gegner des Gesetzes als undemokratisch und überheblich. SPD-Landeschefin Kohnen sagte, wer über 40.000 Demonstranten, die für ihre Freiheitsrechte auf die Straße gingen, als unbedarft und von Lügenpropaganda in die Irre geführt bezeichne, der sei in seiner Rolle als Innenminister fehl am Platz.



Hermann geht davon aus, dass der Landtag das Polizeiaufgabengesetz in der kommenden Woche verabschieden wird. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Zahl der Demonstranten habe ihn zwar beeindruckt. Allerdings habe die Lügenpropaganda der letzten Wochen die Menschen in die Irre geführt. Kritiker des Gesetzes monieren insbesondere den Begriff der "drohenden Gefahr", der nun ausreichen soll, damit die Polizei tätig werden kann. Bisher war dazu eine "konkrete Gefahr" nötig.

