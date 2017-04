Die Bundesregierung hat die Türkei aufgefordert, die Vorwürfe wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei dem Verfassungsreferendum rasch zu klären.

Innenminister de Maizière sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es müsse überprüft werden, ob die Abstimmung fair und sauber abgelaufen sei. Grünen-Chef Özdemir sagte im Deutschlandfunk, das Wahlergebnis zeige auch, dass man beim Thema Integrationspolitik noch einen langen Aufarbeitungsprozess vor sich habe. Wer wolle, dass die Zahl der Erdogan-Anhänger in Deutschland zurückgehe, müsse sich Gedanken um bessere Bildung machen und den Kampf gegen Rassismus vorantreiben. Özdemir forderte weiter, deutsche Soldaten so schnell wie möglich aus der Türkei abzuziehen und Rüstungslieferungen einzustellen. Die Türkei sei kein verlässlicher Partner mehr, es stelle sich die Frage, ob das Land seinen Verpflichtungen in der NATO überhaupt noch nachkommen könne. Dennoch liege es an der Türkei, den ersten Schritt der Abnabelung zu machen, sagte der Grünen-Politiker.