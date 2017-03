Die Bundesregierung hat der Türkei nach Presseinformationen Wahllokale in Deutschland für das Referendum über das Präsidialsystem genehmigt.

Dies sei allerdings an zahlreiche Bedingungen geknüpft, berichtet "Spiegel-Online">http://www.spiegel.de/politik/deutschland/recep-tayyip-erdogan-deutschland-genehmigt-tuerkische-wahllokale-fuer-referendum-a-1138783.html">berichtet "Spiegel-Online. Demnach heißt es in einer Verbalnote an die türkische Botschaft in Berlin, die Genehmigung könne zurückgezogen werden könne, falls Ankara Deutschland weiter verunglimpfe. Darüber hinaus müsse volle Transparenz über hierzulande geplante Wahlkampfveranstaltungen

hergestellt sowie über sämtliche anstehende Auftritte von Vertretern der Regierung in Ankara informiert werden. In Deutschland leben über 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken.



Dem Bericht zufolge darf die Türkei insgesamt 13 Wahllokale in zahlreichen deutschen Großstädten eröffnen. Die Genehmigung sei zwischen Bundesinnenminister de Maizière und Außenminister Gabriel abgestimmt. Zuvor habe die türkische Botschaft einen entsprechenden Antrag gestellt.