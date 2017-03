Das Referendum über die geplante Verfassungsreform in der Türkei kann auch in Deutschland abgehalten werden.

Die Bundesregierung genehmigte Wahllokale in 13 Städten, zumeist in den türkischen Generalkonsulaten. Dies gab das Auswärtige Amt in Berlin bekannt. Laut einem Bericht von "Spiegel-Online">http://www.spiegel.de/politik/deutschland/recep-tayyip-erdogan-deutschland-genehmigt-tuerkische-wahllokale-fuer-referendum-a-1138783.html">"Spiegel-Online ist die Genehmigung allerdings an Bedingungen geknüpft. Demnach heißt es in einer Verbalnote an die türkische Botschaft in Berlin, die Erlaubnis könne zurückgezogen werden, falls Ankara Deutschland weiter verunglimpfe. Darüber hinaus müsse volle Transparenz über sämtliche anstehenden Auftritte von Vertretern der Regierung in Ankara herrschen. In Deutschland leben über 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken.