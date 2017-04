Verfassungsreferendum in der Türkei OSZE prangert Missstände an

Die OSZE-Wahlbeobachter haben deutliche Kritik an einer Benachteiligung der Gegner des Präsidialsystems in der Türkei geäußert. Die Regierungspartei AKP habe die öffentlichen Wahlkampagnen und die Medienberichterstattung in der Türkei dominiert. Oppositionspolitiker seien nicht zugelassen worden.

Von Sabine Adler