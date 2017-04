In Deutschland haben etwa 700.000 Türken ihre Stimme beim Referendum über eine Verfassungsreform abgegeben.

Die Beteiligung lag damit bei rund 50 Prozent. Wie die Zeitung "Hürriyet" unter Berufung auf die türkische Wahlkommission weiter berichtet, haben sich weltweit rund 1,4 Millionen Türken an der Volksabstimmung beteiligt.



Bis gestern Abend war die Stimmabgabe in 120 Wahllokalen in aller Welt möglich, in Deutschland waren es 13 Standorte. Die versiegelten Wahlurnen werden nach Ankara transportiert, wo die Stimmen ausgezählt werden.



Am Sonntag wird in der Türkei selbst abgestimmt. Dann sind knapp 55 Millionen Menschen dazu aufgerufen, sich für oder gegen die geplante Verfassungsreform zu entscheiden. Diese würde Präsident Erdogan deutlich mehr Machtbefugnisse und Rechte als bisher einräumen.