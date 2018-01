In Deutschland schließen sich offenbar immer mehr Menschen den sogenannten Reichsbürgern an.

Wie das Magazin "Focus" unter Berufung auf die Verfassungsschutzämter der Länder berichtet, ist die Zahl der Anhänger binnen Jahresfrist um 50 Prozent auf mehr als 15.000 Personen gestiegen. Die meisten selbsternannten Reichsbürger gibt es dem Bericht zufolge in Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In Ostdeutschland soll eine bewaffnete Gruppe innerhalb der Szene sogar eine eigene Miliz planen. Die Gruppe erkennt die Bundesrepublik mit ihren Behörden und Gerichten nicht an. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet, weil auch Rechtsextremisten darunter sein sollen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.