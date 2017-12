Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen warnt vor salafistischen Frauen-Netzwerken.

Behördenleiter Freier sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", weil viele männliche Führungspersonen in Haft säßen, füllten sie die Lücken in der Szene. Man habe in Nordrhein-Westfalen ein solches Netzwerk mit rund 40 Frauen im Blick. Dieses werbe und missioniere aggressiv im Netz. Es gebe dort ein komplettes salafistisches Programm im Angebot - von der Kindererziehung und Interpretation von Religionsvorschriften bis zur Hetze gegen "Nichtgläubige", sagte Freier. Den Verfassungsschützern zufolge indoktrinieren die Frauen zudem ihre Kinder von klein auf. Dadurch werde der Salafismus zu einer Familienangelegenheit und sei sehr viel schwerer aufzulösen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.