Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, hat vor zunehmenden Spannungen zwischen türkischen Gruppen in Deutschland gewarnt.

Die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und nationalistischen Türken könnten eskalieren, sagte Maaßen in Berlin. In beiden Szenen sei ein hohes, schlagkräftiges Gefährdungspotenzial vorhanden. Der innertürkische Konflikt zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Erdogan werde seit Jahren auch in Deutschland ausgetragen und wirke sich auf die Sicherheitslage aus, erklärte Maaßen. Zugleich kritisierte er eine wachsende Einflussnahme der Regierung in Ankara auf die hier lebenden Türken, auch durch nachrichtendienstliche Tätigkeiten.



