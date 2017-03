Die sogenannten Reichsbürger haben sich nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr zunehmend radikalisiert.

Der Präsident der Behörde, Maaßen, sagte in Berlin, man sehe bei Teilen der Szene eine erhebliche Gewaltbereitschaft. Deshalb sei es besonders problematisch, dass 700 der rund 10.000 Anhänger eine Waffenberechtigung hätten. Diese würden nun in Zusammenarbeit mit den Ländern überprüft, erklärte Maaßen. Ziel sei es, auf deren Entzug hinzuwirken.



Die selbsternannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an und sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab.