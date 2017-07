Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten hat weiter zugenommen.

Nach dem in Berlin vorgestellten Verfassungsschutzbericht wurden im vergangenen Jahr deutschlandweit 1.600 rechtsmotivierte Gewalttaten gezählt. Das waren fast 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Erstmals in dem Papier erwähnt wurde auch die sogenannte Reichsbürger-Bewegung, zu der demnach rund 12.000 Personen zählen. Bundesinnenminister de Maizière sagte bei der Vorstellung des Berichts, auch der Linksextremismus bereite Sorgen. Er warnte vor Gewalt bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg am Wochenende.



Der Verfassungsschutz berichtet zudem über zunehmende Spionageaktivitäten ausländischer Geheimdienste in Deutschland. Hauptakteure sind demnach Russland, China und der Iran. Es gebe aber auch einen spürbaren Anstieg von Aktivitäten des türkischen Nachrichtendienstes MIT.