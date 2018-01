Deutsche Gerichte müssen vor einer Abschiebung genau prüfen, ob einem Betroffenen in seinem Heimatland Folter oder unmenschliche Haftbedingungen drohen.

Dies entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das die Abschiebung eines türkischen Islamisten vorerst stoppte. Das Verfahren wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen. Diese müsse vor der Abschiebung unter anderem von den Behörden des Landes die Zusicherung einholen, dass dem Betroffenen keine Menschenrechtsverletzungen drohten. Die Vorinstanz hatte die Abschiebung mit der Begründung genehmigt, dass in der Türkei nur kurdische Aktivisten und Anhänger der Gülen-Bewegung mit einer solchen Behandlung rechnen müssten.



(AZ. 2 BvR2259/17)

