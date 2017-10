Eine Reihe von US-Abgeordneten fordert Strafmaßnahmen gegen Myanmar wegen des Vorgehens gegen die muslimische Rohingya-Minderheit.

In einem Brief an das Außenministerium in Washington sprachen sich mehr als 40 Abgeordnete von Republikanern und Demokraten dafür aus, Reisebeschränkungen wieder in Kraft zu setzen. Zudem sollten Sanktionen für diejenigen vorbereitet werden, die für die Verletzungen der Menschenrechte verantwortlich seien. Der amerikanische Außenminister Tillerson sagte, die Vereinigten Staaten machten die Militärführung für die Gewalt verantwortlich. Er äußerte sich jedoch nicht dazu, ob die USA Strafmaßnahmen in die Wege leiteten.



Seit Ende August sind nach UNO-Angaben fast 600.000 Rohingya in das Nachbarland Bangladesch geflohen. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen dem Militär des überwiegend buddhistischen Landes die gewaltsame Vertreibung der muslimischen Minderheit vor. Die Regierung von Myanmar bestreitet dies.