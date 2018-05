Die Spannungen zwischen Israel und iranischen Einheiten in Syrien haben sich verschärft. Die israelische Armee warf dem Iran vor, rund 20 Raketen auf israelische Stellungen auf den Golanhöhen abgefeuert zu haben. Israel griff daraufhin nach eigenen Angaben iranische Einrichtungen in Syrien an.

Ein Teil der Geschosse sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Opfer gab es demnach nicht. Für die Angriffe seien die iranischen Al-Quds-Brigaden verantwortlich, eine Eliteeinheit der Revolutionsgarden, hieß es weiter. Ziel der Raketen seien mehrere Armee-Stützpunkte entlang der Grenze zu Syrien gewesen. Der angerichtete Schaden sei begrenzt.



Israel griff daraufhin seinerseits iranische Einrichtungen in Syrien an, wie das Militär bekanntgab. Ziele seien unter anderem Luftabwehr- und Radarsysteme sowie Waffenlager gewesen. Augenzeugen berichten von Explosionen auch in der Hauptstadt Damaskus. Syrische Staatsmedien berichten, zahlreiche Raketen seien abgefangen worden. Sie seien aus dem Luftraum des von Israel besetzten Westjordanlandes abgefeuert worden.



Im Syrien-Krieg kämpft der Iran auf der Seite der Regierungstruppen von Machthaber Assad. Zuletzt hatte es mehrere Raketenangriffe auf Militärstellungen in Syrien gegeben, für die Israel verantwortlich gemacht wird. Israel hatte seit Tagen mit einem Angriff Irans auf seine Nordgrenze gerechnet und deshalb die Sicherheitsvorkehrungen in der Region verschärft.

