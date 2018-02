Die Situation von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt wird aus Sicht der "Initiative Nachrichtenaufklärung" in den Medien stark vernachlässigt.

Eine Jury aus Wissenschaftlern und Journalisten wählte die Inklusion am Arbeitsplatz daher zur wichtigsten "Vergessenen Nachricht" des Jahres. Auf Platz zwei der Liste, die die Initiative gemeinsam mit der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks vorgestellt hat, kommt die Lage in Portugal. Die Jury findet, dass die Medien nicht genügend darüber berichten, dass Portugal sich trotz Abkehr von der lange als alternativlos bezeichneten Sparpolitik von der Finanzkrise erholen kann. Weitere Beispiele für "Vergessene Nachrichten" sind zu teure Medikamente in Entwicklungsländern und die Gesundheitsgefahren des Schichtdienstes.

