Die britische Premierministerin May berät heute mit dem Nationalen Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen im Fall des vergifteten früheren Spions Skripal.

May hatte die russische Regierung aufgefordert, bis ein Uhr heute Nacht zu erklären, wie das Gift - das nach britischen Angaben wohl noch aus sowjetischer Produktion stammt - nach Großbritannien gelangen konnte. Andernfalls werde man Gegenmaßnahmen ergreifen.



Moskau sprach von "haltlosen Beschuldigungen" und kündigte an, das Ultimatum zu ignorieren.



Deutschland, Frankreich und die USA sagten Großbritannien in der Auseinandersetzung ihre Unterstützung zu.



Skripal und seine Tochter waren Anfang des Monats bewusstlos in der britischen Stadt Salisbury gefunden worden und befinden sich seitdem in kritischem Zustand.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.