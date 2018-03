Die Vergiftung eines früheren Doppelagenten auf britischem Boden hat zu schweren Verwerfungen zwischen Großbritannien und Russland geführt.

London weist 23 russische Diplomaten aus. Die britische Premierministerin May sagte, sie müssten das Land binnen einer Woche verlassen. Es handele sich um Geheimdienstmitarbeiter. Zudem würden alle bilateralen Kontakte zu Russland auf hochrangiger Ebene aufgegeben. Ein Besuch des russischen Außenministers Lawrows sei abgesagt worden. May erklärte, der russische Staat trage die Schuld für die versuchte Ermordung des Ex-Spions Skripal und seiner Tochter. Die beiden waren Anfang des Monats in der englischen Stadt Salisbury mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden. Beide liegen in kritischem Zustand in einem Krankenhaus in Salisbury.



Russland kündigte Gegenmaßnahmen an. May habe sich für eine weitere Eskalation entschieden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Moskau bestreitet eine Verwicklung. Außenminister Lawrow sagte, Russland besitze kein Motiv für die Tat. Er sprach von einer russlandfeindlichen Kampagne. Deshalb habe man das Ultimatum für eine Stellungnahme verstreichen lassen. Moskau verlangte stattdessen mit Verweis auf die internationale Chemiewaffenkonvention Proben des Giftes für eigene Untersuchungen. Zuvor hatte die russische Botschaft in London die Sanktionen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel und nicht gerechtfertigt kritisiert. Die britische Regierung sei für die Verschlechterung der Beziehungen beider Länder verantwortlich.



Großbritannien hat eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt. Das Gremium wird noch heute über die Krise beraten.



Wie May geht auch EU-Ratspräsident Tusk davon aus, dass Russland hinter dem Angriff steckt. Die NATO rief Moskau dazu auf, zu kooperieren und zur Aufklärung beizutragen. Die Bundesregierung sprach sich für eine einheitliche Position der EU aus. Der SPD-Europaabgeordnete Fleckenstein sagte im Deutschlandfunk, Europa solle nach eindeutigen Beweisen fragen, bevor es sich an Sanktionen gegenüber Dritten beteilige.



London vermutet, dass Russland den ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter vergiftet hat. Das verwendete Nervengift soll aus der früheren Sowjetunion stammen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.