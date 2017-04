In einem außergerichtlichen Vergleich hat sich US-Präsident Trump bereit erklärt, ehemaligen Studenten 25 Millionen Dollar zu zahlen.

Ein Richter im Bundesstaat Kalifornien stimmte einer entsprechenden Vereinbarung zu. In dem Streit ging es um den Vorwurf, Trump habe 6.000 Studenten mit falschen Versprechen um insgesamt 40 Millionen Dollar betrogen und daran fünf Millionen Dollar verdient. Um einen Prozess zu verhindern, bot Trump bereits kurz nach seiner Wahl im November an, die 25 Millionen Dollar zu zahlen. Sein Sprecher betonte damals jedoch, es handele sich nicht um ein Schuldeingeständnis.



Mit dem Vergleich wurden gleich drei Gerichtsverfahren rund um die Trump University beendet. Trump hatte die Einrichtung im Jahr 2004 gegründet. Es handelte sich um keine offiziell anerkannte Hochschule. In bis zu 35.000 Dollar teuren Seminaren sollten die Kursteilnehmer angeblich lernen, wie sie mit Immobiliengeschäften reich werden. Nach den Worten der Teilnehmer handelte es sich bei den Seminare und Kurse eher um Werbesendungen. 2011 wurde die University nach Betrugsvorwürfen geschlossen.