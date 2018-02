Die Europäische Union wartet weiter auf Hinweise, wie Großbritannien sich die künftigen Beziehungen zur EU vorstellt.

EU-Chefunterhändler Barnier sagte nach der jüngsten Verhandlungsrunde in Brüssel, London habe noch keine Position präsentiert. Falls die Unstimmigkeiten nicht gelöst würden, sei es fraglich, ob man sich auf eine Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt verständigen könne.



Barnier fordert eine Entscheidung, ob Großbritannien weiter der europäischen Zollunion und dem EU-Binnenmarkt angehören will. Premierministerin May lehnt das bisher ab, setzt sich aber für enge Handelsbeziehungen und möglichst wenig Zölle zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit ein. Brüssel verlangt Klarstellungen, wie das funktionieren soll.

