Die Vereinigten Staaten haben im Handelsstreit mit der Europäischen Union Kompromissbereitschaft signalisiert.

Präsident Trumps Wirtschaftsberater Kudlow sagte in Washington, wenn Europa den USA entgegenkomme, könne die Befreiung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verlängert werden. Als Beispiel nannte er niedrigere Zölle auf amerikanische Autos, die in die EU importiert werden. - Die Ausnahmeregelung für Europa endet am Dienstag.



Bundeskanzlerin Merkel will morgen in Washington mit Trump über die Zölle sprechen. Ein weiteres Thema des Arbeitsbesuchs dürfte der Krieg in Syrien sein.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.