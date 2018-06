Der ehemalige EU-Erweiterungskommissar Verheugen hat die Ideen von Bundeskanzlerin Merkel zur Reform der Europäischen Union als konzeptlos kritisiert. Ihre Vorschläge zeigten keine Zukunftsorientierung, sagte Verheugen im Deutschlandfunk. Es handele sich vielmehr um eine Reihe von Versatzstücken, von denen jedes eine Menge unbeantworteter Fragen aufwerfe.

So müsse etwa bei der Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds die Rolle und der Verbleib der EU-Staaten im Internationalen Währungsfonds geklärt werden, so Verheugen im DLF. Auch ein zusätzlicher Investitionshaushalt sei nicht sinnvoll. Stattdessen gehe es darum, dass die EU-Kommission die ausreichend vorhandenen Mittel aus den verschiedenen Strukturfonds sinnvoller und effektiver einsetze. Das größte Problem der EU sei nicht, wie mehr Geld mobilisiert werden könne, sondern dass es an brauchbaren Projekten mangele.



Auch in Bezug auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sei die Kanzlerin sehr vage geblieben.

Ihre Vorschläge blieben weit hinter den Ansprüchen der Regierung zurück, die die Europapolitik noch im Koalitionsvertrag als ihr Markenzeichen ausgegeben habe. Berlin müsse jetzt "nachsitzen und nachbessern".



Bundeskanzlerin Merkel hatte am Sonntag auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Macron reagiert und sich unter anderem zu einem Investitionshaushalt für die Eurozone und zu einem Europäischen Währungsfonds geäußert.

