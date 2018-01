Die Modekette C&A prüft nach eigenen Angaben Partnerschaften und externe Beteiligungen.

Ziel sei es, das Wachstum des Unternehmens in China und im Internet zu beschleunigen, teilte die Familienholding Cofra im schweizerischen Zug mit. Sie reagierte damit auf einen Bericht von "Spiegel Online", C&A solle an ein chinesisches Unternehmen verkauft werden.



C&A ist bereits seit 2007 mit eigenen Läden in China präsent. Die Modekette war in den vergangenen Jahren unter anderem durch die steigende Zahl von Billiganbietern und durch die wachsende Bedeutung des Internethandels unter Druck geraten.

