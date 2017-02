Verkehr 1,7 Millionen Menschen nutzen Carsharing

Car-Sharing-Fahrzeuge sind besonders in Großstädten wie Berlin sehr beliebt. (picture-alliance / dpa / Bernd Von Jutrczenka)

Die Zahl der Nutzer von Carsharing-Angeboten ist im vergangenen Jahr stark gestiegen.

Wie der Bundesverband Carsharing in Berlin mitteilte, sind zum Stichtag 1. Januar 2017 etwa 1,7 Millionen Kunden bei deutschen Anbietern angemeldet gewesen. Das seien 36 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders beliebt seien Angebote, bei denen die Nutzer das Carsharing-Fahrzeug an einem beliebigen Ort innerhalb eines Gebiets abstellen können. In knapp 600 Städten gibt es den Angaben zufolge derzeit Anbieter.



Umweltstaatssekretär Flasbarth sagte, er sei überzeugt, dass die derzeitige Entwicklung nur der Anfang sei. Die Bedeutung des Eigentums nehme ab. Flasbarth betonte, ein Carsharing-Auto ersetze bis zu 20 Privatfahrzeuge.