Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben damit angefangen, entlang ihrer Strecken Bäume zu kontrollieren.

Forstexperten sollen einschätzen, wie sturmfest sie sind. Dafür werden auch Bäume angebohrt; außerdem setzt die Bahn Drohnen ein. Bäume, die kritisch sind, sollen dann im Herbst gefällt werden. Die Bahn will dafür in diesem Jahr bis zu 150 Forstarbeiter mehr einsetzen als sonst. Außerdem plant sie in den nächsten Jahren mehr Geld ein, um Bäume und Pflanzen an den Gleisen zu stutzen.



Die Bahn hatte dafür Anfang des Jahres einen Aktionsplan angekündigt - als Konsequenz für viele Probleme, die es im letzten Jahr durch Stürme gab.

