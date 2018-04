Die Lkw-Maut wird künftig deutlich mehr Geld einbringen als bisher.

Man erwarte jetzt jährlich 7,2 Milliarden Euro an Einnahmen, sagte Verkehrsminister Scheuer in Berlin. Bis 2022 kann der Bund so mit insgesamt 36 Milliarden Euro rechnen. Bisher werden durch die Lkw-Maut 4,5 Milliarden Euro jährlich eingenommen. Zum 1. Juli wird sie auf das gesamte Bundesstraßennetz ausgeweitet. Das Geld fließt in Erhalt und Neubau der Straßen.

