Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat Pläne der Bundesregierung zum Ausbau der Fahrrad-Schnellwege begrüßt.

Eine ADFC-Sprecherin sagte, die Förderung mit 25 Millionen Euro sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der Umfang der Gelder sei aber unterdimensioniert. Mit den zugesagten Mitteln könnten gerade einmal 15 bis 20 Kilometer an Fahrrad-Schnellwegen gebaut werden. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums wird derzeit an einer Förderrichtlinie gearbeitet. In Mannheim befasst sich heute und morgen der Nationale Radverkehrskongress mit dem Thema.