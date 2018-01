Der deutsche Fernbusanbieter Flixbus will mit Überwachungskameras im Gepäckraum gegen Drogenschmuggel an Bord vorgehen.

Ein entsprechendes Pilotprojekt wird in einzelnen Bussen der Flotte unter anderem in Deutschland seit Ende vergangenen Jahres getestet, wie ein Sprecher in München mitteilte. Schilder mit dem Hinweis, dieser Bereich werde kameraüberwacht, sollen die Fahrgäste informieren. Mit einer großen Zahl von Drogenschmugglern habe das Unternehmen allerdings nicht zu kämpfen, hieß es. Man erhoffe sich jedoch eine abschreckende Wirkung und eine bessere Zuordnung von Gepäck und Passagier.

