Singapur läßt künftig keine zusätzlichen Privatautos mehr zu.

Ab 1. Februar gibt es in dem Stadtstaat nur noch dann eine behördliche Erlaubnis für ein neues Fahrzeug, wenn zuvor ein anderes Auto abgemeldet wird. Der Preis für ein solches Zertifikat soll jeden Monat durch eine Versteigerung ermittelt werden. Die Erlaubnis kann so viel kosten wie der Wagen selbst. Zuletzt lag der Preis für eine Neuzulassung bei umgerechnet rund 33.000 Euro. - Derzeit kommen in Singapur auf 5,6 Millionen Einwohner etwa 575.000 private Fahrzeuge. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das verhältnismäßig wenig. Der Platz in dem Stadtstaat ist allerdings begrenzt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.